فرج عامر: عموتة يملك رؤية واضحة لقيادة الأهلي ولن يقبل بأنصاف الحلول

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ثقته في نجاح المغربي حسين عموتة مع الأهلي، مشيرًا إلى أن المدير الفني الجديد يمتلك تصورًا كاملًا لما يريده داخل الفريق، ويعرف جيدًا متطلبات المرحلة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “حسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي عنده تصور كامل لما يريده ويدفعه للنجاح، وسوف يحقق نجاحًا كبيرًا مع الأهلي، لأنه فاهم تمامًا إيه المطلوب منه، ولن يقدم تنازلات ولن يقبل بأنصاف الحلول.”

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره النصر القاهري بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

أقيمت المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وشهدت الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي الحسين عموتة.

وسجل خماسية الأهلي كل من جراديشار «هدفين»، وحسين الشحات، وعلي محمود، وأشرف بن شرقي، بواقع هدف لكل لاعب، بينما أحرز النصر هدفه الوحيد خلال اللقاء.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض مباراة ودية أخرى أمام فريق لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، يوم 30 يوليو الجاري.









