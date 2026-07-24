محمد علي رزق: الفوز بكأس العالم يستحق أسبوعا من الاحتفال.. وعمرو عبد العزيز: عيد للمصريين

أكد الفنان محمد علي رزق، أنه لو توج منتخب مصر بلقب كأس العالم، سيكون حدثًا استثنائيًا يستحق احتفالات غير مسبوقة.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “بعد الماتش”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه إذا تحقق هذا الحلم فسيقضي أسبوعًا كاملًا في الشارع احتفالًا، مضيفًا مازحًا أن الفرحة قد تدفعه إلى فقدان السيطرة على مشاعره.

الاحتفال بها كل عام

وفي السياق نفسه، أكد الفنان عمرو عبد العزيز أن تتويج منتخب مصر بكأس العالم سيكون مناسبة تاريخية للمصريين، مشيرًا إلى أن الجميع سيحرص على الاحتفال بها كل عام، حتى تصبح بمثابة عيد وطني يتجدد مع ذكراه.