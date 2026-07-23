وديا.. الأهلي يفوز بخماسية على النصر القاهري استعدادا للموسم الجديد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره النصر القاهري، بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن استعدادات الفريق الأحمر لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل خماسية الأهلي كل من السلوفيني نيتيس جراديشار "هدفين"، حسين الشحات، وعلي محمود والمغربي أشرف بن شرقي.

أول ظهور للمغربي الحسين عموتة

تعد المباراة الودية الظهور الأول للمغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي بدأ برنامج المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية أخرى أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو المقبل، ضمن برنامج استعداداته، قبل إقامة معسكره التدريبي الخارجي في إسبانيا.