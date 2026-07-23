الأهلي ينقل وديته أمام النصر إلى ملعب مدينة نصر ضمن استعداداته للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، نقل المباراة الودية التي تجمع الفريق أمام النصر، والمقرر إقامتها مساء اليوم، الخميس، من ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة إلى ملعب مدينة نصر، وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي قرار نقل المباراة في إطار الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالجهاز الفني، الذي يسعى إلى توفير أفضل الأجواء لتجهيز اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل ضربة البداية الرسمية للموسم.

ويواصل الأهلي خوض مبارياته الودية خلال فترة الإعداد، من أجل منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على مستواهم، إلى جانب تطبيق الأفكار الخططية التي يعمل عليها الحسين عموتة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة القصوى من مواجهة النصر، سواء على مستوى رفع المعدلات البدنية للاعبين أو تجربة عدد من العناصر، قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق منافسات الموسم الجديد.