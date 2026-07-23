جامعة بنها الأهلية تبحث شراكة استراتيجية مع جامعة كانتربري البريطانية

استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية وفدا رفيع المستوى من جامعة كانتربري كرايست تشيرش البريطانية برئاسة الدكتورة كلير أوزان، رئيسة الجامعة ، وبمشاركة الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والنمو الطلابي والتعاون الدولي وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز الشراكة الدولية في التعليم العالي والبحث العلمي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري السابق بالمملكة المتحدة، والسيد ستيفن لاميمان، مدير الشراكات الدولية بجامعة كانتربري كرايست تشيرش، والدكتورة إيمان عبد الغفار، مدير برامج كلية علوم الحاسب، والدكتورة غادة المسلمي، مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم والدكتور حازم عليوة، المشرف على إدارة العلاقات الدولية و أيمن بيومى أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي وإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب، مشيرا إلى أن التعاون مع جامعة كانتربري كرايست تشيرش يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية الجامعة في التدويل، والتوسع في البرامج المشتركة التي تمنح شهادات مزدوجة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعتين ويخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبها أعربت الدكتورة كلير أوزان عن إعجابها بما تمتلكه جامعة بنها الأهلية من إمكانات تعليمية وبحثية متطورة، مؤكدة حرص جامعة كانتربري كرايست تشيرش على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وبناء القدرات.

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، اصطحب خلالها الدكتور تامر سمير الوفد البريطاني لزيارة عدد من الكليات، والمعامل المتخصصة، والقاعات الدراسية الذكية، والمنشآت التعليمية والبحثية، كما تفقد الوفد معرض الأعمال الفنية لطلاب كلية الفنون البصرية والتصميم، ومتحف الجامعة الذي يضم مجموعة متميزة من مستنسخات الآثار المصرية التي تمثل الحضارات الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمستوى المتقدم للبنية التحتية والإمكانات التعليمية والبحثية التي تتمتع بها جامعة بنها الأهلية، مؤكدين أن ما شاهدوه يعكس رؤية طموحة وإمكانات تؤهل الجامعة لتكون شريكا أكاديميا دوليًا متميزا، وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا في مجال التعليم العالي.