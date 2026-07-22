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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين القليوبية يحرر 76 مخالفة في حملات مكثفة على المخابز

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 76 مخالفة تموينية متنوعة، بينها ضبط مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص وبداخله 20 شيكارة دقيق استخراج 72% بدون فواتير، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبالتنسيق مع المهندسة أمل عبدالقوي وكيل المديرية.
واستهدفت الحملات مناطق بمدينة بنها والشموت، وكفر شكر، وبيجام بغرب شبرا الخيمة، ومسطرد وبهتيم بشرق شبرا الخيمة، والعبدلة وأمياي بمركز طوخ، وترسا وقرقشندة بقها، ومدينة الخانكة والقلج، إلى جانب مدينة قليوب.


وأسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير 44 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وعدم وجود ميزان قانوني، وعدم إعطاء بون صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.


كما أسفرت الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية عن تحرير 32 مخالفة، تضمنت ضبط مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص وبداخله 20 شيكارة دقيق استخراج 72% بدون فواتير، إلى جانب مخالفات غلق مستودع بوتاجاز، وعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال التجارية والسوبر ماركت، ومخالفات تموينية أخرى.


وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة، مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية صباحًا ومساءً بجميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق، والتصدي للمخالفات، والحفاظ على الدعم وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

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