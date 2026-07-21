التحفظ على 2.5 طن فراولة داخل ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية

تحفظت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين القليوبية على 2.5 طن فراولة مجهولة المصدر داخل ثلاجة غير مرخصة بمركز طوخ، وذلك خلال حملة تموينية مسائية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر.



كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية قد شنت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة، التي قادها وليد حسان مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، عن ضبط ثلاجة غير مرخصة بإحدى قرى مركز طوخ، عُثر بداخلها على 2.5 طن من الفراولة معبأة داخل 100 شيكارة، زنة الواحدة 25 كيلوجرامًا، دون أي مستندات أو فواتير تثبت مصدرها أو جهة إنتاجها أو تاريخي الإنتاج والصلاحية، ما يرجح كونها مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب الثلاجة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات داخل عدد من المحال التجارية.