محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث الطريق الحر ويوجه بتوفير الرعاية للمصابين وأسر الضحايا

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بزيارة إلى مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي الحادث، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، والتأكد من توفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة.



وكان في استقبالهما الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، الذي استعرض الموقف الطبي للحالات، موضحًا أن مستشفى بنها الجامعي استقبل 8 حالات جراء الحادث، من بينها حالة وفاة فور وصولها إلى المستشفى. وأضاف أنه تم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، حيث غادرت ثلاث حالات المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية، فيما تم تحويل حالة إلى مستشفى طوخ المركزي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال ثلاث حالات تتلقى العلاج داخل المستشفى، وتتراوح إصاباتها بين شرخ بإحدى فقرات العمود الفقري، وشرخ بالساق، وكسر في عظام الصدر، مؤكدًا أن جميعها مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية المستمرة.



وحرص محافظ القليوبية على المرور على المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول تطورات حالتهم والخطط العلاجية المقررة، موجهًا بتوفير جميع الإمكانات الطبية والعلاجية، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان حصول المصابين على أفضل مستوى من الرعاية الصحية حتى تماثلهم للشفاء، كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.



كما تابع المحافظ الموقف الطبي للمصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي، حيث استقبلت المستشفى 14 حالة، من بينها حالتا وفاة فور وصولهما. وأوضحت التقارير الطبية أنه تم خروج 10 حالات بعد تلقيها الرعاية اللازمة واستقرار حالتها الصحية، فيما لا تزال حالتان تتلقيان العلاج داخل وحدة الرعاية المركزة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية المكثفة لهما ومتابعة حالتهما على مدار الساعة.



وفي إطار توجيهات الدولة بتقديم الرعاية المتكاملة للمتضررين من الحادث، وجه محافظ القليوبية مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لحصر حالات الضحايا والمصابين، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المساعدات المقررة، وتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وذويهم.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين المحافظة وجامعة بنها ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة المعنية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بأسر الضحايا، بما يضمن تقديم الدعم والرعاية لهم في أسرع وقت، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد الله المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.