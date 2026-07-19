أزهر القليوبية.. الالتزام والانضباط يسودان داخل لجان الدور الثاني

واصل الشيخ مجدي أتي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، حيث تفقد لجنتي بنها بنين وبنها فتيات؛ للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.



وخلال الجولة، اطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، على انتظام اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تابع توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، بما يهيئ لهم أداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ، بما يضمن حسن سير أعمال الامتحانات.

وأشاد رئيس المنطقة بما لمسه من التزام وانضباط داخل اللجنتين، مثمنًا جهود رؤساء اللجان والملاحظين وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص المنطقة الأزهرية على نجاح منظومة امتحانات الدور الثاني، وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بالأزهر الشريف.