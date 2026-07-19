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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دور الفكر الوسطي في محاربة الشائعات وترسيخ الانتماء الوطني ندوة بصالون جامعة المنصورة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ندوة الصالون الثقافي بجامعة المنصورة، التي حاضر فيها  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجاءت تحت عنوان “دور الفكر الوسطي في محاربة الشائعات وترسيخ الانتماء الوطني ”، أدار اللقاء  الدكتور محمود الجعيدي  عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة.


وأكد " المحافظ  " علي أهمية موضوع الندوة في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات فكرية وإعلامية، مشيرًا إلى أن نشر الفكر الوسطي المستنير يمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي، ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

ووجه اللواء " طارق مرزوق " خالص الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف على إلقائه هذه الندوة المهمة، وما تضمنته من رسائل وطنية وفكرية تسهم في تحصين المجتمع، وخاصة الشباب، من الشائعات ومحاولات تضليل الوعي.

واشاد " المحافظ " دور الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في إقامة ورعاية الصالون الثقافي، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط، وإنما تمتد رسالتها إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، وتعزيز انتمائه الوطني.

وأشار  "  مرزوق " إلى أن جامعة المنصورة تعد من أعرق الجامعات المصرية، وأنجبت لمصر علماء وخبراء بارزين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الطبي، كما أسهمت على مدار تاريخها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية داخل محافظة الدقهلية وخارجها.

وأوضح " المحافظ " أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، مع ضرورة الاعتماد على المعلومات الموثقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة، حفاظًا على استقرار المجتمع وتماسكه.

وقدم وزير الأوقاف ، الشكر لمحافظ الدقهليه ولرئيس جامعة المنصوره وقياداتها وجميع الحاضرين والمنظمين، وثنى بشكر الرموز التاريخية والطبية لمحافظة الدقهلية.

ثم استهلّ "الوزير " محاضرته ببيان أهمية موضوعها، فأكد أن الفكر الوسطي يمثل السياج الحقيقي لحماية المجتمعات من التطرف والشائعات، وأن بناء الوعي أصبح ضرورة وطنية في ظل التدفق الهائل للمعلومات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يقتضي ترسيخ ثقافة التحقق، وإعمال العقل، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

وأوضح " وزير الأوقاف " أن الشائعة لم تعد مجرد معلومة مغلوطة، بل أصبحت أداة تستهدف زعزعة استقرار المجتمعات وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة،، مؤكدًا أن حماية الأوطان تبدأ بحماية العقول، وأن الاستثمار في وعي الشباب هو الضمانة الحقيقية لمستقبل الوطن، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية لترسيخ الفكر الوسطي، وتعزيز المسئولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة.

كما بين "الوزير " بعض الحقائق المتعلقة بالسلوك الرقمي وتأثيرات ذلك على المستوى النفسي والفكري؛ وما يترتب عليها من ضيق الأفق والإضرار بالوعي؛ مقدمًا شيئا من الحلول المقترحة للتقويم.

وفتح "وزير الأوقاف " باب الحوار مع الحضور، واستمع إلى مداخلاتهم ومناقشاتهم، وأجاب عن عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقضايا الوعي، وتجديد الخطاب الديني، ودور الشباب في مواجهة الشائعات، ومستجدات الذكاء الاصطناعي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

و رحب رئيس جامعة المنصورة، بوزير الأوقاف، معربًا عن اعتزاز الجامعة باستضافته للمرة الثانية، ومثمنًا دعمه المتواصل للجامعة ورسالتها العلمية والثقافية، مؤكدًا أن تضليل العقول من أخطر ما يواجه الإنسان في العصر الحديث، وأن جامعة المنصورة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، من خلال إعداد أجيال تجمع بين العلم والفكر والحضارة، وتتمتع بالقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني.

كما رحب رئيس الجامعة باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مؤكدًا عمق الشراكة والتعاون بين الجامعة والمحافظة في دعم مختلف المبادرات العلمية والثقافية والمجتمعية، بما يسهم في خدمة أبناء الدقهلية، ويعزز دور مؤسسات الدولة في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تنطلق من إيمان راسخ بأن الجامعات لم تعد مؤسسات للتعليم والبحث العلمي فحسب، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في صناعة الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال استضافة القامات الفكرية والعلمية، وفتح قنوات للحوار المباشر مع الطلاب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي، والتمييز بين الحقيقة والشائعة، وتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن.

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