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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم بالمنصورة

منفذ بيع
منفذ بيع
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام عمل منافذ بيع الخبز المدعم بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بحضور  محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية، على رئيس حي غرب وشرق، بالتنسيق المستمر مع المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، لمتابعة والإشراف على أعمال توزيع الخبز يوميًا في المنافذ، وضمان انتظام حصة الخبز المقررة لكل منفذ، والتأكد من جودة الرغيف، مشدداً على استمرار المحافظة في التوسع في إنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز، وفقا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد مرزوق أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفا لكل مواطن، مشددا على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي شرق وغرب المنصورة.

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