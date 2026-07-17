جهود مكثفة لضبط المتهين بالتخلص من شاب بطعنات متفرقة بإحدى قرى الدقهلية

تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط المتهمين فى واقعه مصرع شخص بقرية دنديط وإصابته بطعنات متفرقة.

وشهدت قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جريمة راح ضحيتها شاب، في واقعة أثارت حالة من الحزن والاستياء .



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا بالعثور على الشاب إبراهيم عبد الرحمن أبو الحسن مصابًا بعدة طعنات. وبالانتقال والفحص المبدئي، تبين وجود إصابات بطعنات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط جميع المتورطين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، .