قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح : حقه يسهر براحته وهو في إجازة
إيران .. مقـ.تل 8 مواطنين بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات في الهجوم الأمريكي
خالد جاد الله: تألق زيكو يحسب لـ حسام حسن.. وصلاح كلمة السر داخل المنتخب
طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب.. التموين تحدد معايير الاستبعاد.. يوسف بطرس غالي يكشف كواليس خناقاته الشهيرة
خبير: تأمين الممرات البحرية يتصدر أولويات واشنطن في مواجهة إيران
أمير هشام: حكم جديد ضد الزمالك .. وعمر فرج متمسك بمستحقاته كاملة
أحمد العوضي يتصدر الترند أثناء مشاهدة شمشون ودليلة بموقف مع سيدة مسنة
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
السويحلي الليبي يستفسر عن إمكانية ضم “الساعي”
عرض قطري لـ مهند لاشين.. ووسيط يبلغه بإمكانية انتقاله للأهلي في هذه الحالة!
عرض إماراتي لـ زيكو.. وبيراميدز يبلغه بالموقف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يتصدر الترند أثناء مشاهدة شمشون ودليلة بموقف مع سيدة مسنة

النجم أحمد العوضي
النجم أحمد العوضي
أوركيد سامي

تصدر النجم  أحمد العوضي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأ جمهور فيلم «شمشون ودليلة» بحضوره إحدى دور العرض داخل أحد مولات مدينة السادس من أكتوبر، لمشاهدة الفيلم وسط الجمهور، في زيارة لاقت تفاعلًا واسعًا وتحولت إلى حديث السوشيال ميديا.

وشهدت الزيارة العديد من المواقف الإنسانية والعفوية التي لفتت الأنظار، وكان أبرزها استجابة أحمد العوضي لاستغاثة سيدة مسنة روت له تفاصيل أزمة مالية تمر بها. وبعد أن استمع إلى قصتها، قرر مساعدتها على الفور، وحوّل لها مبلغ 50 ألف جنيه لإنهاء أزمتها، وسط تأثر الحاضرين، فيما حرصت السيدة على الدعاء له، في لقطة حصدت آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تخلُ الزيارة من المواقف الطريفة، إذ تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لفتاة من الجمهور أعربت عن إعجابها الشديد بالعوضي بطريقة عفوية، ليبادلها المزاح قائلًا: «إنتِ تعرفيني منين؟»، وهو ما أثار حالة من الضحك بين الحضور.

كما حرص أحمد العوضي على قضاء وقت مع جمهوره داخل السينما، حيث التقط عشرات الصور التذكارية معهم، وتبادل الأحاديث والمزاح، وشاركهم تناول الفشار أثناء متابعة الفيلم، في أجواء عكست قربه من جمهوره وحرصه على التواصل معهم بعيدًا عن الرسميات.

ومن بين أكثر اللقطات تداولًا أيضًا، كانت لحظة تأثر إحدى الفتيات التي لم تتمالك فرحتها بعد رؤية العوضي، مؤكدة أنه نجمها المفضل، وقدمت له ميدالية كهدية تذكارية، قبل أن يلتقط معها الصور ويحرص على توجيه الشكر لها على هذه اللفتة.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بزيارة أحمد العوضي بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر قوائم الأكثر تداولًا، وسط إشادات كبيرة بتصرفاته الإنسانية وعلاقته المميزة بجمهوره، بالتزامن مع النجاح الذي يحققه فيلم «شمشون ودليلة» وإقباله الجماهيري في دور العرض السينمائي.

النجم أحمد العوضي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

بمشاركة 1000 متسابق من 30 جنسية.. العلمين الجديدة تشهد ماراثون 10K Race the Coast

أمريكا

العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد 4.48% لتسجل 82.49 دولارا للبرميل

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي

واشنطن بوست: مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يرجحون رفع أسعار الفائدة رغم دعوات ترامب لخفضها

بالصور

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استمع إلى وجهات النظر المختلفة

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص للتطور والتقدم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد