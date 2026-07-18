أحمد العوضي يتصدر الترند أثناء مشاهدة شمشون ودليلة بموقف مع سيدة مسنة

تصدر النجم أحمد العوضي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأ جمهور فيلم «شمشون ودليلة» بحضوره إحدى دور العرض داخل أحد مولات مدينة السادس من أكتوبر، لمشاهدة الفيلم وسط الجمهور، في زيارة لاقت تفاعلًا واسعًا وتحولت إلى حديث السوشيال ميديا.

وشهدت الزيارة العديد من المواقف الإنسانية والعفوية التي لفتت الأنظار، وكان أبرزها استجابة أحمد العوضي لاستغاثة سيدة مسنة روت له تفاصيل أزمة مالية تمر بها. وبعد أن استمع إلى قصتها، قرر مساعدتها على الفور، وحوّل لها مبلغ 50 ألف جنيه لإنهاء أزمتها، وسط تأثر الحاضرين، فيما حرصت السيدة على الدعاء له، في لقطة حصدت آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تخلُ الزيارة من المواقف الطريفة، إذ تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لفتاة من الجمهور أعربت عن إعجابها الشديد بالعوضي بطريقة عفوية، ليبادلها المزاح قائلًا: «إنتِ تعرفيني منين؟»، وهو ما أثار حالة من الضحك بين الحضور.

كما حرص أحمد العوضي على قضاء وقت مع جمهوره داخل السينما، حيث التقط عشرات الصور التذكارية معهم، وتبادل الأحاديث والمزاح، وشاركهم تناول الفشار أثناء متابعة الفيلم، في أجواء عكست قربه من جمهوره وحرصه على التواصل معهم بعيدًا عن الرسميات.

ومن بين أكثر اللقطات تداولًا أيضًا، كانت لحظة تأثر إحدى الفتيات التي لم تتمالك فرحتها بعد رؤية العوضي، مؤكدة أنه نجمها المفضل، وقدمت له ميدالية كهدية تذكارية، قبل أن يلتقط معها الصور ويحرص على توجيه الشكر لها على هذه اللفتة.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بزيارة أحمد العوضي بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر قوائم الأكثر تداولًا، وسط إشادات كبيرة بتصرفاته الإنسانية وعلاقته المميزة بجمهوره، بالتزامن مع النجاح الذي يحققه فيلم «شمشون ودليلة» وإقباله الجماهيري في دور العرض السينمائي.