الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، وسط استمرار الضغوط القادمة من الأسواق العالمية، بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي انعكس على حركة المعدن الأصفر محليًا.

وسجل سعر الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات الصباح، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيهًا، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 480 جنيهًا خلال ساعات قليلة، ليواصل المعدن الأصفر خسائره بعد موجة التراجعات الأخيرة.



كما أظهرت التعاملات أن عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق هبط بنحو 1850 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجله في مارس الماضي عندما بلغ 7650 جنيهًا للجرام، في واحدة من أكبر موجات التصحيح التي يشهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق خلال ختام التعاملات على النحو التالي:

عيار 24: 6640 جنيهًا للبيع، و6585 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5810 جنيهات للبيع، و5760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4980 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3875 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 46480 جنيهًا للبيع، و46080 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه: 206525 جنيهًا للبيع، و204750 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة: 51.65 جنيهًا للبيع.

ويواصل سعر الذهب اليوم التحرك بصورة متذبذبة مع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية، في ظل ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة المعدن النفيس خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب عيار 21 بالأوزان المختلفة

وجاءت أسعار الذهب عيار 21 بحسب الأوزان المختلفة على النحو التالي:

جرام واحد: 5760 جنيهًا للشراء و5810 جنيهات للبيع.

5 جرامات: 28800 جنيه للشراء و29050 جنيهًا للبيع.

10 جرامات: 57600 جنيه للشراء و58100 جنيه للبيع.

25 جرامًا: 144000 جنيه للشراء و145250 جنيهًا للبيع.

50 جرامًا: 288000 جنيه للشراء و290500 جنيه للبيع.

100 جرام: 576000 جنيه للشراء و581000 جنيه للبيع.

150 جرامًا: 864000 جنيه للشراء و871500 جنيه للبيع.

200 جرام: 1152000 جنيه للشراء و1162000 جنيه للبيع.

250 جرامًا: 1440000 جنيه للشراء و1452500 جنيه للبيع.



وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة التراجع التي يشهدها سعر الذهب اليوم في السوق، خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية خلال الأيام الماضية.

لماذا تراجع سعر الذهب؟

يرجع تراجع سعر الذهب اليوم إلى استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا للمستثمرين.

كما ساهمت حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، مع استمرار توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

وفي تطور مؤثر على حركة الأسواق، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.5%، وذلك في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش.

ويعكس القرار استمرار نهج التشدد النقدي، مع متابعة تطورات معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، وهو ما يدعم قوة الدولار ويضغط على أسعار الذهب عالميًا.

استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يبقي سعر الذهب اليوم تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في دعم توجهات الفيدرالي.



توقعات حركة الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أسواق المعادن الثمينة استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم خلال الأيام المقبلة، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي، إلى جانب متابعة تحركات الدولار والعوائد على السندات.

كما تظل الأسواق مرتبطة بتحركات السعر العالمي، إضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة، وهي عوامل قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة.