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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة الأبيض بالسودان

السودان
السودان

حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرًا إلى أنها قد تتحول إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والمجاعة في السودان، مع استمرار تدفق النازحين وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح البرنامج أن سكان مدينة الأبيض لا يحصلون حاليًا إلا على نحو 50% فقط من حصص الغذاء المخصصة لهم، نتيجة الضغوط المتزايدة على الموارد الإنسانية وتفاقم الاحتياجات.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الإنساني في المدينة يتدهور بوتيرة سريعة مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة أمام جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية.

وأشار إلى أن استمرار تدفق النازحين، إلى جانب محدودية الإمدادات الغذائية، يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، داعيًا إلى تعزيز الدعم الدولي وزيادة التمويل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ومنع اتساع نطاق الأزمة.

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