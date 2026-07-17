دخان الحرائق الكندية يهدد نهائي كأس العالم

يواجه عشرات الملايين من الأمريكيين يوماً جديداً من السماء الملبدة بالدخان وتراجع جودة الهواء، مع امتداد دخان حرائق الغابات الكندية فوق مناطق واسعة من الغرب الأوسط والوسط الأطلسي والشمال الشرقي، مؤثراً في نحو 109 ملايين شخص، ومثل تهديدا مباشرا لنهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مؤشرات جودة الهواء في مدن مثل شيكاجو وديترويت وصلت إلى مستويات خطرة تجاوزت 361، فيما سجّلت بالتيمور وواشنطن أرقاماً غير صحية للغاية.

وامتد الدخان - أيضاً - إلى نيويورك، حيث بقيت جودة الهواء عند مستوى غير صحي بلغ 184، بينما سجلت فيلادلفيا وكليفلاند قراءات قاربت 260. وأظهرت بيانات المؤشر العالمي لجودة الهواء أن التلوث في خمس مدن أمريكية كبرى تجاوز مستويات مدن إفريقية مثل كينشاسا ونيروبي، فيما تشير بيانات "ناسا" إلى امتداد جيوب من الحرائق الكندية حتى المناطق الشمالية الغربية.

وفي ميشيجان، أوصت السلطات بإغلاق النوافذ وتقليل فتح الأبواب واستخدام أنظمة تنقية هواء عالية الكفاءة، مع ارتداء أقنعة طبية عند الخروج لفترات قصيرة.

ورغم ذلك، يُتوقع أن تتحسن الأجواء في بعض مناطق الشمال الشرقي مع هبوب رياح أقوى من كيبيك تدفع الدخان بعيداً.

وقال مارك بارينجتون، كبير العلماء في خدمة "كوبرنيكوس"، إن حرائق أونتاريو الكبرى تُحدث تأثيرات خطيرة على جودة الهواء في الولايات المتحدة، وإن الدخان قد يصل إلى أوروبا، ما يعكس مدى انتشار التلوث الناجم عن الحرائق عبر الحدود.

وتتابع الجهات المنظمة لنهائي كأس العالم في إيست راذرفورد بنيوجيرسي حركة الدخان بدقة، إذ قد تعود كتل الدخان إلى الشمال الشرقي. كما أن اقتراب عاصفة قوية قد يزيد سوء الظروف إذا سحبت الأمطار الدخان من طبقات الجو العليا نحو الأرض.

ومع ذلك، يُرجّح أن تتحسن جودة الهواء قبل انطلاق المباراة عند الثالثة عصراً يوم الأحد المقبل.

وتواصل الحرائق في أونتاريو انتشارها، إذ يمتد أكبرها على مساحة 787 ألف فدان، ضمن 194 حريقاً كبيراً خارج السيطرة.

كما وصلت أعمدة الدخان إلى المحيط المتجمد الشمالي، فيما احترق نحو 6 ملايين فدان في كندا منذ بداية الموسم.

ويثير هذا الوضع مخاوف إضافية، إذ قد يهدد دخان الحرائق نهائي كأس العالم إذا استمرت الظروف الحالية أو تفاقمت بفعل العواصف، ما يجعل مراقبة تطورات الطقس عاملاً حاسماً لضمان إقامة المباراة في ظروف آمنة.