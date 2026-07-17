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الرئيس الصيني يحث بكين وكمبوديا على المضي قدما بالصداقة الراسخة بين البلدين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يحث بكين وكمبوديا على المضي قدما بالصداقة الراسخة بين البلدين

الرئيس الصيني "شي جين بينج"
الرئيس الصيني "شي جين بينج"
أ ش أ

حث الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الجمعة، الصين وكمبوديا على المضي قدما بالصداقة الراسخة التي أرستها الأجيال الأقدم من قادة البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني، رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، الموجود لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والقيام بزيارة عمل إلى الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "شي" إنه يتعين على الجانبين إثراء إطار التعاون "السداسي الماسي"، ودفع بناء مجتمع مصير مشترك صيني-كمبودي صالح لكل الأحوال في العصر الجديد، إلى مستوى أعلى.

كما دعا الرئيس الصيني الجانبين إلى ضرورة تسريع تطوير ممر التنمية الصناعية وممر الأسماك والأرز، والارتقاء بالقطاعات التقليدية مثل الكهرباء والزراعة، وتعزيز الصناعات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين العمل معا في سبيل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل التزوير والتهريب والمقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر وسائل الاتصالات.

وأكد "شي" أن تثبيت وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند وبناء الثقة المتبادلة بشكل تدريجي، يخدمان المصالح الأساسية وطويلة الأمد للبلدين. وأشار إلى أن الصين تدعم كمبوديا وتايلاند في إيجاد حل من خلال الحوار والتشاور، وأنها مستعدة لمواصلة الاضطلاع بدور بنّاء في هذا الصدد.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكمبودي عن امتنانه للصين لما قدمته على مر السنين من دعم ومساعدة مخلصين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كمبوديا.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن التحولات التي يشهدها الوضع الدولي، فإن سياسة كمبوديا، المتمثلة في السعي إلى تعاون ودي وثيق مع الصين، لن تتغير أبدا.

وقال إن بلاده تتمسك بحزم بسياسة صين واحدة، وستعمل مع الصين على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التجارة الثنائية، ودفع التعاون بشأن البنية التحتية الرئيسية ومشروعات رئيسية أخرى، وتكثيف الجهود لمكافحة الاحتيال عبر وسائل الاتصالات.

كما أعرب هون مانيت عن شكره للصين على دورها النشط في تعزيز محادثات السلام ودفع التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، مشيرا إلى أن كمبوديا ستواصل الالتزام بالحوار والمفاوضات من أجل تهدئة الأوضاع.

الرئيس الصيني شي جين بينج هون مانيت

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