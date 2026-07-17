غالي : طوابير المعاشات نص الليل كانت شرارة إطلاق إي فاينانس

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، تفاصيل إطلاق منظومة صرف المعاشات والرواتب إلكترونيًا لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن الفكرة انطلقت بعد مشاهدته معاناة أصحاب المعاشات أمام منافذ الصرف، فيما واجه المشروع اعتراضًا من البنك المركزي قبل أن يثبت نجاحه ويصبح أحد أهم خطوات التحول الرقمي.

مشاهد الطوابير الطويلة

وخلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قال غالي إن مشاهد الطوابير الطويلة أمام مكاتب صرف المعاشات كانت الدافع الحقيقي وراء المشروع، موضحًا أنه فوجئ بمواطنين ينتظرون منذ منتصف الليل لضمان الحصول على معاشاتهم في اليوم التالي.

وأضاف أن بعض أصحاب المعاشات كانوا يضطرون إلى دفع مبالغ لأشخاص آخرين للوقوف بدلًا منهم أو لاستلام المعاش نيابة عنهم، رغم أن قيمة المعاش في ذلك الوقت كانت محدودة، وهو ما اعتبره وضعًا غير مقبول يستوجب البحث عن حل جذري يحفظ كرامة المواطنين.

وأوضح أن هذا الواقع دفعه إلى التفكير في إصدار بطاقات إلكترونية لصرف المعاشات، مؤكدًا أن إنشاء شركة «إي فاينانس» جاء ضمن هذا التوجه، حيث بدأ إصدار بطاقات إلكترونية تتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن البنك المركزي أبدى تحفظًا في البداية على إصدار هذه البطاقات، باعتبارها تدخلًا في مجال البطاقات المصرفية، إلا أنه أوضح أن بطاقات صرف المعاشات تختلف عن البطاقات البنكية التقليدية، واستمرت المناقشات حتى تمت الموافقة على تنفيذ المشروع.

نجاح تجربة صرف المعاشات

وأضاف أن نجاح تجربة صرف المعاشات بالكروت الإلكترونية شجعه على طرح فكرة تعميمها على صرف رواتب العاملين بالدولة، من خلال تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية ليتمكن الموظفون من صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي.

ولفت إلى أنه عرض على البنك المركزي تمويل تركيب نحو 1500 ماكينة صراف آلي على نفقة وزارة المالية، لتوسيع نطاق الخدمة وتسهيل حصول الموظفين وأصحاب المعاشات على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن تنفيذ الفكرة استغرق بعض الوقت حتى حظيت بالموافقة.

فوائد اجتماعية واقتصادية غير متوقعة

وأكد غالي أن المشروع حقق فوائد اجتماعية واقتصادية غير متوقعة، موضحًا أن عددًا من الموظفين أخبروه بأن دخولهم الفعلية ارتفعت بعد تطبيق المنظومة، ليس بسبب زيادة الرواتب، وإنما نتيجة انخفاض تكلفة الانتقال، إذ لم يعودوا مضطرين لاستخدام سيارات الأجرة خوفًا من حمل مبالغ نقدية كبيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الصرف الإلكتروني لم يقتصر على تطوير أسلوب صرف الرواتب والمعاشات، بل أسهم أيضًا في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الشمول المالي، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.