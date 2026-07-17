أكسيوس: أمريكا ترسل العشرات من طائرات التزود بالوقود الإضافية إلى إسرائيل

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل أنها سترسل العشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى البلاد، تحسبا لتوسع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أ"كسيوس".

وكشف الموقع عن أنه تم اتخاذ القرار بعد عرض عدة خطط عسكرية جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع بغرفة العمليات يوم الثلاثاء.

ووفقا لـ أكسيوس، يدرس ترامب شن هجوم واسع النطاق على إيران سيكون أكثر شمولاً من الضربات التي نُفذت في الأيام الأخيرة في منطقة مضيق "هرمز"، مشيرا إلى أنه من بين الخيارات التي يجري دراستها قصف منشآت البنية التحتية الإيرانية مثل محطات الطاقة، وتنفيذ المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية من أجل دفن اليورانيوم الإيراني المخصب في عمق أكبر، وقصف موقع جبل الفأس الجوفي المشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء.

وأشار الموقع إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يبدو مستعدا لتصعيد الحرب لإلحاق أضرار كافية تجبر النظام الإيراني على فتح مضيق "هرمز" وقبول مطالب ترامب النووية.. حيث يمكن لترامب أن يأمر بالتصعيد في الأيام المقبلة.

ونفذ الجيش الأمريكي أمس ضربات ضد أهداف إيرانية في مضيق "هرمز" والساحل الجنوبي لإيران لليوم الخامس على التوالي.