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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تقديرا لجهوده المتميزة.. الإيسيسكو تكرم الدكتور أيمن عاشور الرئيس السابق لمؤتمرها العام

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة
أ ش أ

كرم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمؤتمر العام للمنظمة في دورته الـ 14.

وخلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم الجمعة، بمقر الإيسيسكو، بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى الرباط، أكد الدكتور المالك أن الدكتور عاشور قامة مصرية ارتبط اسمها بدعم البحث العلمي، وتعزيز الإبداع والابتكار، ويعد من أبرز القيادات الأكاديمية في العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن الدكتور عاشور ترأس المؤتمر العام للمنظمة خلال مرحلة شكلت محطة بارزة في مسيرة التحول والتطوير بالإيسيسكو، قائلا: "ستبقى إنجازات وجهود الدكتور عاشور المضنية شاهدة على ما قدمه للمنظمة ودولها الأعضاء وسيظل دائما محل اعتزاز من الإيسيسكو وإدارتها العامة".

ونوه الدكتور المالك بما شهدته العلاقات الثنائية بين الإيسيسكو ومصر من تطور ملحوظ خلال فترة رئاسة الدكتور عاشور للمؤتمر العام، مثمنا دعم مصر الكريم للمنظمة بدءا من استضافة مؤتمرها العام في عام 2021، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولا إلى رعايته لعدد من مؤتمرات ومبادرات الإيسيسكو التي وجهت لشباب العالم الإسلامي.

وأكد الدكتور المالك ثقته بأن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو في دورته الحالية، سيستكمل مسيرة التعاون الإستراتيجي بين الإيسيسكو ومصر، كما أعرب عن أمله فى أن تؤتى ثمارها الإيجابية على مجالات التربية والعلوم والثقافة والإعلام بالعالم الإسلامي.

من جانبه، أعرب الدكتور عاشور عن سعادته بالتكريم والتقدير من قبل المنظمة، مشيرا إلى أنه لمس عن قرب إعلاء الإيسيسكو لقيم العمل الجماعي والمؤسسي الأمر الذي قادها للتميز على مستوى المنظمات الدولية، مشيدا بقيادة الدكتور المالك الرشيدة للمنظمة التي حولت رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وأضاف أن مصر دعمت بتوجيهات من الرئيس السيسي تحقيق رؤية الإيسيسكو الجديدة.

وفي مداخلته خلال الحفل، أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، اعتزاز مصر برئاستها للمؤتمر العام للإيسيسكو خلال دورته الماضية والحالية، مشيرا إلى أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإيسيسكو.

الدكتور سالم بن محمد المالك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور أيمن عاشور

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