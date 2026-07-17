فرج عامر: حمدي فتحي إلى بيراميدز هذا الموسم

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حمدي فتحي سيكون لاعبًا في صفوف بيراميدز خلال الموسم الجديد.

حمدي فتحي

ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد الأنباء خلال الساعات الأخيرة عن اقتراب انتقال لاعب وسط الوكرة القطري إلى بيراميدز، مع تقارير تشير إلى وجود اتفاق بين الطرفين واقتراب حسم الصفقة، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

وينتظر أن تتضح الصورة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، سواء بإعلان بيراميدز التعاقد مع اللاعب أو صدور بيان من نادي الوكرة بشأن مستقبل حمدي فتحي.