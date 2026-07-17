أوسوريو: أشكر شيكابالا وجماهير الزمالك.. وحاولت ضم حسام عبدالمجيد إلى تيخوانا المكسيكي

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، الشكر إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق السابق، كما وجه رسالة تقدير إلى جماهير القلعة البيضاء، متحدثًا عن تجربته مع الزمالك، ورؤيته لمستوى منتخب مصر في كأس العالم.

وقال أوسوريو، خلال مداخلة عبر تطبيق زووووم مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر 2": "في البداية أوجه التحية للكابتن مدحت عبدالهادي، فهناك ذكريات كبيرة تجمعنا خلال فترة عملي في نادي الزمالك".

الوقت الحالي هو الأنسب للقيام بذلك

وأضاف: "قبل أي شيء، أحب أن أشكر حضرتكم على إتاحة الفرصة للحديث عن فترتي مع الزمالك، فقد طلب مني الكثيرون من قبل أن أتحدث عنها، وأعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب للقيام بذلك".

وتحدث أوسوريو عن مستوى المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، قائلًا: "المنتخبات الأفريقية قدمت أداءً أفضل خلال منافسات كأس العالم، والكرة الأفريقية تطورت بشكل كبير، خاصة من الناحية البدنية، كما أن منتخب مصر ظهر بصورة جيدة في بداية مشواره بدور المجموعات، وكان هناك تطور واضح في المستوى".

فترة التوقف لشرب المياه قسمت المباراة

وأضاف: "أعجبني الأسلوب الذي بدأ به حسام حسن مباراة الأرجنتين، لكن فترة التوقف لشرب المياه قسمت المباراة إلى أربعة أشواط بدلًا من شوطين، وهو ما أثر على سير اللقاء".

وواصل: "كان يجب على منتخب مصر تعديل استراتيجيته بعد التقدم بهدفين، خاصة بعد إهدار ليونيل ميسي ركلة الجزاء، وأرى أن الهدف المصري الملغي أمام الأرجنتين هو الأفضل في البطولة، كما أن المنتخب المصري كان الأفضل في الكرات الهوائية أمام الأرجنتين".

السرعة التي انطلق بها هيثم حسن

وأشار المدير الفني السابق للزمالك إلى أن "السرعة التي انطلق بها هيثم حسن في الهدف الثاني الملغي تقترب من سرعة كيليان مبابي في مونديال قطر 2022".

وأضاف: "أعتقد أن منتخب إسبانيا قادر على التحكم في إيقاع مباراة الأرجنتين، مع إبعاد ليونيل ميسي عن مناطق الخطورة".

وكشف أوسوريو عن كواليس تتعلق بحسام عبدالمجيد، قائلًا: "أنا سعيد جدًا باحتراف حسام عبدالمجيد في بلغاريا، وسبق أن حاولت ضمه إلى نادي تيخوانا المكسيكي خلال قيادتي للفريق، لكن الصفقة لم تتم".

واختتم أوسوريو تصريحاته قائلًا: "أوجه الشكر لجماهير نادي الزمالك على دعمها، كما أوجه الشكر لشيكابالا على التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق".