يديعوت أحرونوت: أكثر من 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود تتمركز في إسرائيل

كشفت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أكثر من 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود متواجدة حاليا فى إسرائيل، بينها 33 طائرة كانت متمركزة في مطار بن جوريون، وأن الطائرات الجديدة لن تتمركز في المطار الرئيسي، بعد التوصل إلى تسوية تقضي بنشرها في قواعد أخرى تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسرّع تعزيز وجودها العسكري في إسرائيل، مع إرسال 10 طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا إلى البلاد يومي الجمعة والسبت؛ في ظل اتساع نطاق الضربات ضد إيران.

وأضافت أن وصول الطائرات يأتي عقب تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل اعتزامها إرسال عشرات الطائرات الإضافية، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد نقل عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين توقعهم إمكانية اتخاذ قرار بتوسيع العمليات خلال أيام فى محاولة للضغط على إيران.