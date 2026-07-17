عرض إماراتي لـ زيكو.. وبيراميدز يبلغه بالموقف النهائي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصطفى زيكو لاعب بيراميدز لم يتلقى عروضا أوروبية، لكن العرض الذي تلقاه كان من أحد الفرق الإماراتية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: المؤكد أن هناك عرض إماراتي للتعاقد مع زيكو عقب تألقه في بطولة كأس العالم رفقة منتخب مصر، ولكن تحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب مؤخرًا من أجل ابلاغه بموقف النادي.

وأضاف: بسيوني أكد لزيكو تمسك مسئولي بيراميدز بالإبقاء عليه في الموسم المقبل، كما أبلغه بأنه سيتم تعديل عقده بدءا من الموسم المقبل، وسيكون فئة أولى في الرواتب السنوية.

موقف بيراميدز

وواصل: بنسبة كبيرة، زيكو سيكمل مسيرته في نادي بيراميدز الموسم القادم ولن يتم بيعه لأي فريق خليجي.