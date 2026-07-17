زوجة مصطفى زيكو ترد على الجدل: الأم أغلى ما في الدنيا ولها مكانتها الخاصة”

خرجت وفاء مصطفى، زوجة مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر، لتوضح موقفها بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة لوالدة زوجها، وأن الفيديو الذي أثار الجدل كان مجرد مقطع عفوي بينهما قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع.

زوجة زيكو

وأضافت، عبر حسابها على فيسبوك، أنها فوجئت بردود الفعل والهجوم عليها، مشددة على أن والدة زيكو بالنسبة لها بمثابة والدتها، وقالت: "أنا بالنسالي الراجل اللي مش بيبقى بار بأمه عمره ما هيبقى بار بمراته ولا في أولاده، ومفيش أغلى من الأم في الدنيا، ولها مكانتها الخاصة وأنا ليا مكانتي." كما أوضحت أنها لم تكن تقصد التقليل من مكانة الأم بأي شكل.

تأتي هذه الرسالة بعد الجدل الذي أثير عقب تصريحات والدة مصطفى زيكو في لقاء تلفزيوني، قبل أن يحرص اللاعب نفسه على توجيه رسالة لوالدته أكد فيها أنها ستظل "رقم واحد" في حياته، في محاولة لاحتواء الجدل الدائر حول أسرته.