أستون فيلا يضم السويسري يوهان مانزامبي في صفقة انتقال دائم

​أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم عن تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط السويسري الشاب يوهان مانزامبي، قادماً من صفوف نادي فرايبورج الألماني في صفقة انتقال دائم.

​وأشار أستون فيلا في بيان عبر الموقع الرسمي إلى أن مانزامبي صاحب الـ 20 عاماً يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في القارة الأوروبية، حيث شارك مؤخراً مع المنتخب السويسري في نهائيات كأس العالم 2026. ولعب اللاعب دوراً محورياً في تأهل فريقه السابق فرايبورج إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل هدف حاسم خلال مواجهة الدور نصف النهائي.

يُذكر أن مانزامبي، الذي يمتلك في رصيده 16 مباراة دولية، توج بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعد مسيرة مميزة تدرج خلالها في أكاديميات ناديي سيرفيت وفرايبورج قبل أن يثبت أقدامه كلاعب خط وسط مبدع.