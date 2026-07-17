قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعهد بدعمها.. ترامب يدعو شقيقة ليندسي جراهام للترشح لمجلس الشيوخ
الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا
محمد حماقي يحيي حفل نهائي كأس العالم في الـ فان زون
رودري قبل نهائي كأس العالم: لا نخشى الأرجنتين.. وميسي لا يمكن التنبؤ به
الحكومة اليمنية: نحذر ميليشيا الحوثي من الاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد
برلماني: حذف مستحقي التموين يكشف الحاجة لمراجعة قواعد البيانات
يديعوت أحرونوت: أكثر من 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود تتمركز في إسرائيل
وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد أنباء انتقاله إلى بشيكتاش
اليماحي يدين اعتداء إيران السافر على 4 دول عربية
تراجع بورصة تورونتو إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع
رئيس الوزراء العراقي يؤكد قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية
زلزال قوي يضرب الحدود بين المكسيك وجواتيمالا ويطلق تحذيرا مؤقتا من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تناقش آليات خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيا

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية
أ ش أ

أكدت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي، أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق الممارسات الطبية المبنية على الدليل العلمي، والحد من إجراء العمليات القيصرية دون مبرر طبي، مشيرة إلى أن طبيب النساء والتوليد يمثل المصدر الأكثر تأثيرًا في توعية السيدات الحوامل بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر التدخلات غير الضرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الصحة والسكان مع رؤساء أقسام النساء والتوليد وحديثي الولادة بالمستشفيات العلاجية غير الحكومية ومديري مستشفيات مديرية الصحة بالاسكندرية ، بهدف تحسين صحة الأم والطفل والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية أبرزها ، تنفيذ برامج تدريبية للأطباء حديثي التخرج يشرف عليها أساتذة واستشاريون في تخصص النساء والتوليد، لضمان رفع كفاءة الكوادر الطبية ، والتوسع في تنظيم تدريبات مشتركة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطبيق أحدث البروتوكولات العلمية ، وتعزيز دور أطباء النساء والتوليد في رفع الوعي الصحي لدى السيدات الحوامل، باعتبارهم الحلقة الأساسية في توجيه القرار الطبي السليم.

ووجه الحاضرون بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية موسعة تتناول القضية السكانية، وأهمية الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، مع دعم ثقافة الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية ، وإحكام منظومة متابعة جميع حالات الولادة، مع تطبيق آليات للمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات.

وأكد الاجتماع، ضرورة الاستفادة من الكوادر المؤهلة من القابلات بمحافظة الإسكندرية، والبالغ عددهن نحو 100 قابلة، مع التنسيق مع المستشفيات الخاصة لإتاحة فرص استقبال المتدربات والاستفادة منهن بما يسهم في دعم خدمات الولادة الطبيعية ، وتعميم الأدلة الإرشادية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بالولادة داخل جميع المستشفيات لضمان توحيد الممارسات الطبية ، واستمرار المرور والمتابعة الميدانية للمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتقديم خدمات النساء والتوليد.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق خطة موحدة تستهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات صحة الأم والطفل، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان.

حضر الاجتماع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتور محمد فريد عضو مجلس نقابة أطباء مصر وقيادات مديرية الصحة بالإسكندرية.

نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي العمليات القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

الولادة القيصرية

نائب وزير الصحة تناقش آليات خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيا

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

إعلام الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع

بالصور

أغنيتها الجديدة.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر

روبي
روبي
روبي

الاستيقاظ المتكرر ليلا لدخول الحمام.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟

متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟
متي يصبح الاستيقاظ المتكرر ليلًا لدخول الحمام تستدعي القلق؟

نتائج مبشرة.. دواء مستخدم لهشاشة العظام يهاجم السبب الجذري لآلام الظهر المزمنة

دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد