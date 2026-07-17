رولاني موكوينا مديرا فنيا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، تعيين الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مديرا فنيا جديدا للنادي خلال الفترة المقبلة خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي رحل عن مهمة تدريب النادي بعد سنوات تخللها العديد من الإنجازات والبطولات محليا وقاريا وعالميا.

وجاء اختيار موكوينا في إطار حرص إدارة بيراميدز على استمرار المشروع المتكامل في ظل مقومات التي يمتلكها المدرب الشاب والتي تتماشى مع فكر النادي السماوي وخطة عمله خلال السنوات المقبلة.

من هو موكوينا

وموكوينا يبلغ من العمر 39 عاما وهو من مواليد 8 يناير من عام 1987 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ورغم صغر سنه إلا أنه بدأ مشواره التدريبي مبكرا وقاد العديد من الأندية على رأسها صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي ومولودية الجزائر والاتحاد الليبي.

تحقيق البطولات

وحقق موكوينا العديد من البطولات خلال مشواره التدريبي من بينها 4 بطولات لدوري جنوب أفريقيا، بخلاف لقب بطولة الدوري الأفريقي مع نادي صن داونز، إلى جانب لقب السوبر الجزائري مع نادي المولودية.