بيراميدز يشكر كرونسلاف يورتشيتش بعد رحيله عن النادي

وجه نادي بيراميدز، الشكر إلى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني السابق للنادي بعد رحيله عن النادي، على السنوات التي قضاها في مهمة تدريب الفريق وشهدت معه تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية والعالمية.

وأبدى نادي بيراميدز تقديره الكامل للمدير الفني الكرواتي وجهازه المعاون متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ومزيدا من النجاح في المستقبل.

وتحت قيادة يورتشيتش حقق نادي بيراميدز 5 بطولات تاريخية، هي دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، وكأس القارات الثلاثة، بالإضافة إلى بطولتي كأس مصر.