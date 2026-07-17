رودري قبل نهائي كأس العالم: لا نخشى الأرجنتين.. وميسي لا يمكن التنبؤ به

وجّه رودري هيرنانديز، قائد المنتخب الإسباني، رسالة قوية إلى زملائه قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الشجاعة والرغبة في الانتصار يجب أن تكونا السلاح الأهم لـ"الماتادور" في المباراة الحاسمة.

وفي تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، شدد نجم مانشستر سيتي على أن المنتخب الإسباني يدخل المباراة بعقلية الفوز وليس الخوف من الخسارة، موضحًا أن الفريق يعيش حالة من الحماس والتركيز الكبير قبل خوض أهم مباراة في البطولة.

الشجاعة في الحياة تؤتي ثمارها دائمًا

وقال رودري: "الشجاعة في الحياة تؤتي ثمارها دائمًا، وعلينا أن نلعب النهائي بعقلية الانتصار. هذه مباراة العمر بالنسبة لنا، والجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه".

وأضاف قائد إسبانيا أن رحلته إلى القمة لم تكن سهلة، مسترجعًا بداياته مع منتخبات الفئات السنية، حين لم يكن يتوقع الوصول إلى هذه المكانة العالمية.

وأوضح: "عندما كنت في السادسة عشرة من عمري لم أتخيل أن أصل إلى هنا. لكن العمل الجاد والانضباط والسعي المستمر للتطور يمكن أن يصنع الفارق ويقودك إلى مثل هذه اللحظات التاريخية".

بيب جوارديولا لعب دورًا مهمًا

وتطرق رودري إلى الفترة التي قضاها في التعافي من الإصابة، مشيرًا إلى أن مدربه بيب جوارديولا لعب دورًا مهمًا في إعداده بدنيًا ونفسيًا للبطولة.

وقال: "أجريت العديد من المحادثات مع جوارديولا، وكان التركيز الأساسي على التعافي الكامل وبناء القوة البدنية. هذا الموسم كان مخصصًا للوصول إلى أفضل نسخة مني في كأس العالم، وأشعر الآن أنني في أفضل حالاتي".

وعن المواجهة المنتظرة أمام الأرجنتين، أكد رودري أن منتخب التانجو يختلف كثيرًا عن فرنسا التي تفوقت عليها إسبانيا في الدور نصف النهائي.

المنتخب الأرجنتيني يتميز بتنظيمه الكبير

وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني يتميز بتنظيمه الكبير وقدرته على الاحتفاظ بالكرة، قائلاً: "الأرجنتين منتخب متماسك للغاية، يعتمد على الاستحواذ ويملك نزعة هجومية واضحة. علينا أن نعرف كيف نستغل نقاط قوتنا ونفرض أسلوبنا".

كما خصّ رودري النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإشادة خاصة، معتبرًا أنه ما زال أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم رغم تقدمه في السن.

ميسي لاعب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته

وقال: "ميسي لاعب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته داخل الملعب. المفتاح بالنسبة لنا هو إبعاده قدر الإمكان عن منطقة الجزاء والضغط عليه في مناطق متقدمة".

وأضاف: "ما يقدمه في هذا العمر أمر لا يُصدق. أن يبلغ 39 عامًا ويظل أفضل لاعب في كأس العالم حتى الآن، فهذا إنجاز استثنائي".

إشادة بلامين يامال

وفي سياق آخر، أشاد قائد المنتخب الإسباني بزميله الشاب لامين يامال، مؤكدًا أن مساهماته الدفاعية والتزامه التكتيكي لا تقل أهمية عن مهاراته الهجومية.

وأوضح: "أكثر ما يعجبني في لامين ليس ما يفعله بالكرة فقط، بل ما يقدمه بدونها. إنه يضحي من أجل الفريق ويؤدي أدواره الدفاعية بإتقان، وأتمنى أن تكون له بصمته الحاسمة في النهائي".

واختتم رودري تصريحاته برسالة إلى الجماهير الإسبانية، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول المنتخب في المباراة النهائية.

وقال: "نحتاج إلى دعم الشعب الإسباني بالكامل. كرة القدم هي الشيء الذي يجمعنا جميعًا، ونأمل أن تكون إسبانيا كلها خلفنا أمام الشاشات، لأننا سنقاتل من أجل تحقيق الحلم وإعادة كأس العالم إلى بلادنا".