خبير: تأمين الممرات البحرية يتصدر أولويات واشنطن في مواجهة إيران

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن حماية الممرات البحرية أصبحت أحد أبرز أولويات الاستراتيجية الأمريكية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، موضحًا أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة تستهدف ضمان حرية الملاحة الدولية ومنع أي تهديد قد يعطل حركة التجارة العالمية.

تأمين الملاحة وحماية المصالح الدولية

وأوضح العزبي، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره شريانًا استراتيجيًا للتجارة وإمدادات الطاقة العالمية، ولذلك تتحرك وفق حسابات دقيقة تهدف إلى تأمين الملاحة وحماية المصالح الدولية من أي تهديدات محتملة.

وأشار إلى أن أي تصعيد في منطقة مضيق هرمز ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في نقل جانب كبير من صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية.

البنى التحتية الإيرانية

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن استهداف بعض البنى التحتية الإيرانية يأتي ضمن سياسة ردع تسعى إلى الحد من قدرة طهران على التأثير في حركة الملاحة أو فرض واقع جديد داخل الممرات البحرية، مؤكدًا أن واشنطن تدرس مختلف السيناريوهات المحتملة، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية، لضمان حماية مصالحها وحلفائها في المنطقة.