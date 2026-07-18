الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة من طراز إم كيو 9 في محافظة بوشهر

أفادت قوات الحرس الثوري الإيراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة من طراز إم كيو 9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

فيما أشارت وكالة تسنيم إلى سماع دوي انفجارين إثر هجوم أمريكي استهدف مناطق في مدينتي لار وداراب بمحافظة فارس جنوبي إيران.

وكانت الجيش الأمريكي نفذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان، إن القوات الأمريكية شنت هجمات صاروخية على أهداف قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، وذلك في إطار العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة ردًا على ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة.