قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمي سمير غانم تعود إلى السينما بعد غياب 10 سنوات بفيلم «مثلجين خطر»
استعدوا للراحة.. إجازة 3 أيام متواصلة تقترب في يوليو 2026.. إليك الموعد الرسمي
ترامب يشيد بعبقرية ميسي ويتحدث عن رونالدو وكين قبل نهائي كأس العالم
ربيع ياسين: زيزو حظه كان وحش وتصرفه مكانش غلط
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
جومانا مراد: دراما الأوف سيزون تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ونجاح ملحوظ
الحرس الثوري يعلن إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
مليون جنيه خسائر .. حريق يلتهم معرض أدوات كهربائية بالمنوفية
أبطال الفجر .. تكريم أكثر من 200 طفل يحافظون على الصلاة بالمسجد بالمنوفية
جومانا مراد: لا أتمنى سفر أبنائي إلى أمريكا وأحرص على بقائهم بالقرب مني
انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيها جنوب بمضيق هرمز
وائل أبوشوشة،: الخيانة الزوجية مصطلح اجتماعي.. والزنا توصيف قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. سماع دوي 5 انفجارات في يزد وسط البلاد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وكالة فارس الإيرانية عن سماع دوي انفجارات في بعض مناطق مدينة يزد ، بالإضافة إلى هجمات صاروخية أمريكية أصابت أجزاء من الأهواز غرب إيران.

فيما سُمع دوي 5 انفجارات في يزد وسط البلاد وكذلك دوي انفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبي إيران.

وكان الجيش الأمريكي منذ قليل أعلن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان، إن القوات الأمريكية شنت هجمات صاروخية على أهداف قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، وذلك في إطار العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة ردًا على ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة. 

إيران مدينة يزد عدوان أمريكي ضد إيران محافظة فارس الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن المؤشرات الأولية

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

ترشيحاتنا

جومانا مراد

جومانا مراد: يسرا إنسانة بمعنى الكلمة وتهتم بالجميع

الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي

طارق البشبيشي: صعود الأحزاب القومية قد يغير موقف أوروبا من جماعة الإخوان

الخيانة الزوجية

محامٍ يوضح الحقيقة القانونية: «الخيانة الزوجية» ليست جريمة.. والزنا وصف ينظمه القانون

بالصور

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استمع إلى وجهات النظر المختلفة

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد