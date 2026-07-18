إيران.. سماع دوي 5 انفجارات في يزد وسط البلاد

أعلنت وكالة فارس الإيرانية عن سماع دوي انفجارات في بعض مناطق مدينة يزد ، بالإضافة إلى هجمات صاروخية أمريكية أصابت أجزاء من الأهواز غرب إيران.

فيما سُمع دوي 5 انفجارات في يزد وسط البلاد وكذلك دوي انفجار في الأطراف الجنوبية لمدينة لار في محافظة فارس جنوبي إيران.

وكان الجيش الأمريكي منذ قليل أعلن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان، إن القوات الأمريكية شنت هجمات صاروخية على أهداف قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، وذلك في إطار العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة ردًا على ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة.