الحرس الثوري يعلن إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز.

وذكر مصدر إيراني لوسائل إعلام إيرانية أن السفينة حاولت عبور مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات، ومحاولتها المرور دون الحصول على إذن من بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وبدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.