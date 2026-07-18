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الحرس الثوري يعلن إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز.

 وذكر مصدر إيراني لوسائل إعلام إيرانية أن السفينة حاولت عبور مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات، ومحاولتها المرور دون الحصول على إذن من بحرية الحرس الثوري الإيراني.

 وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وبدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز سفينة تحمل علم تايلاند القواعد الأمريكية في الخليج

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