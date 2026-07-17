يسري جبر: النبي شارك الصحابة العمل في غزوة الأحزاب وحمل التراب بيديه

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم نموذجًا فريدًا في التواضع والعمل والمشاركة، رغم علو قدره وعظيم مكانته، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينعزل عن الناس أو يكتفي بالتوجيه، بل كان يشاركهم أدق تفاصيل حياتهم.

يسري جبر: النبي شارك بنفسه في حفر الخندق في غزوة الأحزاب

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان يمكن أن يُعفى من الأعمال الشاقة، أو أن يجلس في ظل خيمته ويترك الصحابة يقومون بالمهمة حبًا فيه وخدمة لدينه، إلا أنه اختار أن يكون بينهم ومعهم، يعمل كما يعملون، ويحمل كما يحملون.

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن هذا الموقف تجلّى بوضوح في غزوة الأحزاب، حيث شارك النبي بنفسه في حفر الخندق، وكان ينقل التراب ويحمله مع الصحابة، في صورة عملية تعكس أعلى درجات القيادة بالمشاركة لا بالأوامر.

وأضاف أن الصحابة نقلوا مشاهد مؤثرة من هذا الموقف، حيث قال أحدهم إنه رأى التراب يغطي بياض بطن النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة انهماكه في العمل، ما يدل على أنه لم يكن مجرد قائد، بل كان قدوة عملية في البذل والتضحية.

وأكد أن هذه الصورة ترسخ مفهوم أن القيادة في الإسلام ليست ترفًا أو تميزًا عن الناس، بل هي مشاركة حقيقية في أعباء الحياة، وهو ما ينعكس على بناء مجتمع متماسك قائم على التعاون والتواضع.