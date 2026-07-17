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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يرث الحفيد إذا توفي والده قبل الجد؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث
الميراث
أحمد سعيد

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم ميراث الحفيد إذا توفي والده قبل جده، وترك الجد أرضًا كبيرة لم يتم تقسيمها قبل الوفاة، وهل يحق للحفيد أن يرث نصيب والده أم لا.

هل يرث الحفيد إذا توفي والده قبل الجد؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الفتوى المعمول بها في مصر، والمستندة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، هي ما يُعرف بـ«الوصية الواجبة»، والتي تقضي بأن الأحفاد الذين توفي والدهم أو والدتهم في حياة الجد أو الجدة، يستحقون نصيب أبيهم أو أمهم في حدود معينة.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل في المواريث أن هؤلاء الأحفاد قد يُحجبون بأعمامهم أو عماتهم، لكن الفقهاء قرروا إعطاءهم حقًا من باب رفع الضرر، خاصة أنهم فقدوا عائلهم، مؤكدًا أن هذا الحكم معمول به شرعًا وقانونًا في مصر، ولا يجوز الاعتراض عليه بدعوى مخالفته للشريعة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن «الوصية الواجبة» لها ضوابط، أهمها ألا يتجاوز نصيب الأحفاد ثلث التركة، فإذا كان نصيب والدهم أكثر من الثلث، يُخفض إلى الثلث، أما إذا كان أقل من الثلث، فيأخذونه كاملًا، موضحًا أنهم يأخذون الأقل من الأمرين: ثلث التركة أو نصيب والدهم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من شروط استحقاق هذه الوصية أيضًا ألا يكون الأحفاد من الورثة أصلًا، فإذا كانوا سيرثون بطريق مباشر، تسقط عنهم الوصية الواجبة، وكذلك إذا كان الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم شيئًا في حياته فيما يُعرف بالوصية الاختيارية، ففي هذه الحالة لا تُنفذ الوصية الواجبة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأحفاد يستحقون نصيب والدهم كاملًا وفق هذه الضوابط، وليس كما يظن البعض أنهم يأخذون جزءًا من هذا النصيب، مؤكدًا أن المقصود هو تحقيق العدالة ورفع الضرر عنهم، في إطار ما أقرته الشريعة الإسلامية والقانون.

الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى

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