اعتقال راكب ألماني من أصول تركية رفض الجلوس بجوار امرأة في الطائرة

ألقت السلطات الألمانية القبض على راكب يبلغ من العمر 29 عاما، يحمل الجنسية الألمانية ومن أصول تركية، بعد اعتدائه على مضيفة طيران على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة من مدينة سامسون التركية إلى دوسلدورف الألمانية.



وحسب ما أوردته صحيفة بيلد الألمانية، وقعت الحادثة في الأول من يونيو، عندما رفض الراكب الجلوس بجوار امرأة، مدعيا أن ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وعندما حاولت إحدى مضيفات الطائرة التحدث إليه واحتواء الموقف، صفعها على وجهها.



وفور هبوط الطائرة في مطار دوسلدورف، تدخلت الشرطة الفيدرالية الألمانية، حيث أوقفت الراكب الذي اعترف خلال التحقيق بالاعتداء على المضيفة.



وأوضحت الشرطة أن المتهم وجه إهانات إلى عناصر الأمن باللغة التركية، وتمكن أحد الضباط من فهمها، ما دفع السلطات إلى توجيه تهمة إضافية إليه تتعلق بإهانة موظفين أثناء أداء عملهم.



تأتي الواقعة في ظل حوادث مشابهة شهدتها رحلات جوية خلال السنوات الماضية، رفض خلالها بعض الركاب الجلوس بجوار نساء لأسباب دينية، وهو ما أثار جدلًا قانونيا حول التمييز بين الركاب.