زيزو يخطف الأنظار في أحدث ظهور من تركيا

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زيزو اثناء قضائه عطلة صيفية من تركيا، ولاق تفاعلا واعجاب متابعيه على مواقع التواصل.

من جانب آخر، أكد الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القطاع القانوني بالنادي بذل مجهودًا كبيرًا في متابعة شكوى أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق السابق، أمام لجنة شؤون اللاعبين، مشددًا على أن النادي يمتلك موقفًا قانونيًا قويًا في القضية.

وأوضح شعيب، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن الزمالك صاحب قضية عادلة، وأن النادي يدافع عن حقوقه وفقًا للمستندات واللوائح، مشيرًا إلى أن اللاعب السابق لم يقدم أي مستند يدعم الشكوى التي تقدم بها، وأنها لم تستند إلى أساس قانوني قوي.

وأضاف المستشار القانوني أن الزمالك قدم للجنة شؤون اللاعبين جميع المستندات التي تثبت حصول اللاعب على كامل مستحقاته المالية منذ انضمامه إلى النادي، وهو ما دعم موقف القلعة البيضاء خلال نظر الشكوى.

وأشار كمال شعيب إلى أن النادي سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات التي شارك فيها أحمد مصطفى زيزو، مؤكدًا أن الزمالك لن يتهاون في استرداد حقوقه كاملة.