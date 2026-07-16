رئيس نادي الشرقية: أيمن الشريعي سيكون من اختصاصاته حق اتخاذ القرارات لقطاع كرة القدم

أكد حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية، ان فريق إنبي الشرقية سيبدأ مبارياته في الدوري المصري الموسم الجديد على إستاد جامعة الزقازيق.



وقال مرزوق في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: فريق انبي الشرقية سيبدأ مباريات الدوري علي إستاد جامعة الزقازيق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: العناصر المميزة في فريق الشرقية سينضمون لتدريبات انبي يوم السبت المقبل، ولم نحسم مصير باقي اللاعبين ولكن سيتم انتقاء العناصر المميزة منهم.

وتابع: أيمن الشريعي سيكون من اختصاصاته حق اتخاذ القرارات بالنسبة لقطاع كرة القدم وهناك توجه لدعم الأندية الجماهيرية.

واختتم: أبناء الشرقية سعداء بالتواجد في الدوري المصري الممتاز وسعداء بتواجد دعم مالي لنادي الشرقية ونرحب بكل الآراء.