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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يدق ناقوس الخطر: إسرائيل تدفن حل الدولتين وتفرض الضم بالقوة

لقاء قمة يجمع الرئيس الفلسطيني والأمين العام لجامعة الدول العربية
لقاء قمة يجمع الرئيس الفلسطيني والأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لقاءً بين الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، حمل رسائل سياسية واضحة بشأن تطورات القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال اللقاء، جدد الأمين العام للجامعة العربية التأكيد على الدعم الكامل الذي توليه الجامعة لدولة فلسطين، مشددًا على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسسات الدولة يمثل أولوية عربية في هذه المرحلة، في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأعرب فهمي عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس محمود عباس في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وحذر الأمين العام من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى القضاء على أي فرصة لإحياء حل الدولتين، من خلال فرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، وعمليات التهجير والتشريد، وحصار المدن الفلسطينية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين تحت حماية سلطات الاحتلال، معتبرًا أن مواجهة هذه السياسات مسؤولية عربية ودولية مشتركة.

واستعرض الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة، وجهود التحرك على الساحة الدولية لزيادة الضغوط على إسرائيل، والاستفادة من تنامي التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، خاصة في أوساط الأجيال الجديدة التي تأثرت بما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية وانتهاكات مستمرة.

كما تناول اللقاء الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب، حيث شدد نبيل فهمي على أن دعم السلطة الفلسطينية ماليًا لم يعد خيارًا سياسيًا فحسب، وإنما ضرورة لضمان استمرار مؤسساتها وقدرتها على أداء مهامها.

وأكد الأمين العام أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات جامعة الدول العربية، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ورحب بالإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية خلال شهر نوفمبر المقبل، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الشرعية الوطنية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد فهمي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون طرفًا رئيسيًا في أي ترتيبات مستقبلية تخص القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي اللقاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تحركات عربية ودولية متواصلة لإحياء المسار السياسي والحفاظ على فرص تنفيذ حل الدولتين.

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