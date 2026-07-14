نبيل فهمي يرفض تصريحات وزير دفاع الاحتلال حول إعادة استيطان غزة

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استهجانه الكامل للتصريحات التي صدرت عن وزير دفاع دولة الاحتلال حول النية لإنشاء مستوطنات في شمال قطاع غزة، مشددًا على أنها تعكس الخطة الحقيقية لليمين بإعادة احتلال القطاع أو اجزاء منه، وأنها تتعارض على نحو صارخ مع خطة السلام التي طُرحت العام الماضي، وكذا مع قرار مجلس الأمن 2803 (نوفمبر 2025).

ودعا فهمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه التوجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى لترسيخ الاحتلال، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية واقعة تحت سيطرة المستوطنين بشكل كامل.