نبيل فهمي: الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية جبانة ومرفوضة

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه الكامل، واستنكاره الشديد للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية واستهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يمكن قبوله أو تبريره بأي شكل من الأشكال.

وعبر فهمي عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنها الوطني وسيادتها على أراضيها، مجدداً دعمه المطلق لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لحماية حدودها ومنشآتها الحيوية.