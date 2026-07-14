‏ماذا دار بين محمد صلاح ومحمد إمام؟.. تفاصيل أول مكالمة بينهما

كشف الفنان محمد عادل إمام عن تفاصيل أول تواصل جمعه بنجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، مؤكدًا أن المكالمة جاءت عبر الفيديو، وأعرب خلالها صلاح عن إعجابه بأعماله الفنية.

وقال محمد إمام، خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن محمد صلاح تواصل معه لأول مرة عبر مكالمة فيديو، مضيفًا: "محمد صلاح كلمني إمبارح فيديو كول.. أول مرة نتكلم".

وأوضح إمام أن صلاح قال له: "إنت مش عارف أنا بحبك إزاي ومتابع كل أفلامك"، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنه كان يرغب في مشاركة ابنته مكة في أحد أعماله الفنية، قائلًا: "كنت من فترة طالب بنت صغيرة تيجي بطلة معايا في الفيلم، فقال لي: أنا كنت عايز أبعت لك مكة، قلت له: إنت تشرفنا".

وأعرب محمد إمام عن تقديره الكبير للنجم المصري، مؤكدًا: "أنا بحب محمد صلاح جدًا، وشايفه من أحلى الحاجات اللي جت في تاريخ مصر، وجه في وقت مظبوط للمصريين جدًا، وإدى للمصريين الأمل، وشايف إنه حالة كفاح ونجاح لازم تُدرس".

ويواصل محمد إمام نشاطه الفني خلال الفترة الحالية من خلال فيلم «صقر وكناريا»، الذي تحدث أيضًا عن كواليسه خلال اللقاء، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، ويترقب عرضه خلال الفترة المقبلة.