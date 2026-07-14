كل شيء ليس مثالياً..إيراولا يكشف عن تحذير صادم من مالكي ليفربول

أكد أندونى إيراولا مدرب ليفربول الجديد أنه يمتلك ما يلزم للعودة بالنادى للمسار الصحيح.

وتعاقد النادى الإنجليزى مع المدرب السابق لنادى بورنموث، بعد مسيرة مميزة مع الأخير ليحل محل أرنى سلوت الذى رحل عن الريدز لسوء النتائج.

وقال المدرب فى تصريحات لوسائل الإعلام: "أشعر أن لدى الكثير لأثبته، فأنا لم أدرب نادياً بحجم ليفربول من قبل. إنه تحدٍ كبير بالنسبة لى. ولكن لا بد من وجود تلك اللحظة الأولى".

وتابع: "مسيرتى الكروية تسير ببطء، كما تعلمون؟ الانتقال إلى نادٍ أفضل، ثم الصعود إلى الدورى الإسبانى، ثم الدورى الإنجليزى الممتاز، ثم الوصول إلى مستوى أعلى. لذا، فقد مررت بتجربة تغيير الأهداف أو التدريب فى نادٍ أكبر".

وأضاف إيراولا: "عندما جئت إلى هنا، أخبرنى المالكون أن كل شيء ليس مثالياً. قالوا إننا سنواجه بعض التحديات، وسيتعين علينا استبدال لاعبين مهمين سيغادرون، ولدينا بعض الإصابات. لكننا هنا لحل هذه الأنواع من المشاكل ومحاولة تحقيق أقصى استفادة مما لدينا. فى رأيى، لدينا فريق جيد جداً".

ويتوجه ليفربول إلى الولايات المتحدة فى جولة تحضيرية من ثلاث مباريات استعدادًا للموسم الجديد.