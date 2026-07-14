تفجيرات إسرائيلية تستهدف منازل وبنى تحتية في جنوب لبنان

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الثلاثاء/ ، من اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أقدم على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجدل زون وحداثا في قضائي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، ونفذت عمليات تفجير في الأودية الممتدة من مجدل زون حتى وادي حسن، إضافة إلى تفجيرات في محيط بلدتي الطيري وكونين.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذ جيش الاحتلال تفجيراً كبيراً داخل بلدة كونين، وسط استمرار الاعتداءات والتصعيد الميداني في عدد من قرى الجنوب.