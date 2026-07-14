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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيمري نجم منتخب فرنسا: هدفنا الفوز على إسبانيا والثأر من هزيمة أمم أوروبا

وارن زائير إيمري
وارن زائير إيمري
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد وارن زائير إيمري لاعب منتخب فرنسا ، على استعدادهم لتحقيق الفوز على إسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم والوصول إلى النهائي.

وقال إيمري ، خلال تصريحات صحفية: نريد الفوز على إسبانيا والثأر من الهزيمة التي لاحقتنا في كأس الأمم الأوروبا، نحن فرنسا لا نخشى أحدا.

وواصل : أعتقد أن منتخبنا مختلف تماما عما كان عليه في يورو 2024 وكأس العالم وأصبحنا أكثر جاهزية للمواجهات.

واختتم لاعب منتخب فرنسا تصريحاته قائلا:المباراة ستُلعب على ارض الملعب وليس على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

يحتضن ملعب دالاس، مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.

منتخب فرنسا كأس العالم إسبانيا فرنسا ضد إسبانيا كأس العالم 2026

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