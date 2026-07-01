المرشح الأول والأقوى .. فتحي سند يتغنّى بمنتخب فرنسا بكأس العالم 2026

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بأداء منتخب فرنسا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “فرنسا لحد دلوقتي هي أكتر منتخب أقنعني في كأس العالم.. مش بس بسبب الفوز المريح 3-0 على السويد، لكن بسبب الشخصية، والتنظيم، وتنوع الحلول الهجومية. المنتخب الفرنسي بيلعب بمنظومة كاملة، مش معتمد على نجم واحد. لو مبابي اتقفل، ديمبيلي موجود، ولو ديمبيلي اختفى، باركولا أو أي لاعب تاني يقدر يحسم المباراة”.

وتابع: “الأهم من كل ده إن عندهم دكة بدلاء تقدر تغيّر شكل أي مباراة، ودي ميزة مش موجودة عند أغلب المنافسين”.

واختتم: “التأهل لدور الـ16 لمواجهة باراجواي جاء عن جدارة، ولو استمرت فرنسا بنفس المستوى والتركيز، فهي بالنسبة لي المرشح الأول والأقوى لحصد لقب كأس العالم حتى الآن”.