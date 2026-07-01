الحمد لله ملعبناش أمامهم .. «الغندور» يعلّق على تأهل منتخب فرنسا

علّق الإعلامي خالد الغندور على تألق منتخب فرنسا أمام السويد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “الحمد لله إن الهدف احتسب تسلل ولم نلعب أمام فرنسا”.

وأنهى منتخب فرنسا المباراة متفوقًا على نظيره السويد، بثلاثة أهداف في المواجهة المقامة على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيل يضم: مايك ماينان في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس ديني، جول كوندي، ويليام ساليبا، ودايوت أوباميكانو، وفي الوسط أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بينما يقود الهجوم الثنائي برادلي باركولا وكيليان مبابي.

في المقابل، بدأ المنتخب السويدي اللقاء بتشكيل مكون من: جاكوب ويدل زيترستروم في حراسة المرمى، وأمامه غوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، جابرييل جودموندسون، دانيال سفينسون، وإليوت سترود، وفي الوسط لوكاس بيرجفال وياسين أياري، بينما يقود الخط الأمامي ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، وفيكتور جيوكيريس.