قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما
2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض
محمد رمضان يقتحم مسرح حفلته بسيارة فارهة في الساحل الشمالي
لطلاب الثانوية والدبلومات.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس
الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي

لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي
لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي
سعيد فراج

وصل قبل قليل الفنان محمد رمضان، إلى مقر حفله بالساحل الشمالي، ودخل مسرعا إلى الكرفان الخاص به لارتداء ملابسه التي سيطل بها على جمهور حفلته .

وتعالت صيحات الجمهور بمجرد انتشار معلومة وصوله في الحفل، وظلوا يرددون كلمات أغانيه.

ويحيي الفنان محمد رمضان، حفل جماهيري ضخم في العلمين اليوم 14 أغسطس، في ليلة استثنائية تجمع الآلاف من جمهوره في أجواء مليئة بالحماس والطاقة والاحتفال.

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية، في عرض يجمع بين الموسيقى والاستعراض وأجواء الصيف المميزة.


أحدث أغاني محمد رمضان

وحققت أحدث أعماله الغنائية "حبيبي أنا من غيرك" إنجازا استثنائيا بدخولها القائمة العالمية، حاصدة المركز الـ 11 في تريند الأغاني العالمية.

وتخطت أغنية "حبيبي أنا من غيرك" حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحها على "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات الأغنية: يا لاطش قلبي لطشة.. جمالك حلو برشة.. الناس في عينيا مُرّة.. وأنت في عينيا ماتشا.. يا ظابط قلبي ظبطة.. عالجت كل خبطة الناس في عينيا وحشة.. وأنت في عينيا لُقطة.. حبيبي أنا من غيرك.. زي الدولة من غير بوليس.. زي فرنسا من غير باريس.. زي البدلة من غير قميص.. حبيبي أنا من غيرك.. زي الليجا من غير لامين.. زي الجيزة من غير كمين..زي الفيزا من غير Machine.. حبيبي أنا من غيرك.. زي الشارع من غير إنارة.. زي تقاطع من غير إشارة.. زي القهوة من غير سجارة.. حبيبي أنا من غيرك.. زي سي السيد من غير أمينة.. زي هاسيندا من غير كابينة.. زي البيبي من غير تتينا.


عودة محمد رمضان لـ الدراما

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل أمين.

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.


أعمال محمد رمضان

ويُعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فى دور السينما فيلم «أسد»، الذى يشاركه بطولته كل من رزان جمال، وعلى قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدوانى، وأحمد داش. الفيلم من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

وتدور أحداث فيلم «أسد» فى مصر خلال القرن التاسع عشر، حول عبد يُدعى «أسد» يتمتع بشخصية متمردة، تبدأ رحلته بقصة حب ممنوعة تشعل صراعًا مع الطبقة الحاكمة. ومع تصاعد الأحداث، يتحول الظلم الذى يتعرض له إلى شرارة ثورة تقلب موازين القوى، فى إطار درامى تاريخى يناقش قضايا العبودية والحرية والصراع من أجل العدالة.

محمد رمضان الساحل الشمالي صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

أشرف عباس

أشرف عباس يحصل على ماجستير إدارة الأعمال بتخصص ريادة الأعمال والابتكار

طريق اسكندريه

مواطنة تستغيث.. فيديو متداول يرصد استهتارًا على الطريق في الإسكندرية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026..تحقق من المعلومات قبل إصدار أحكام

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج العذراء حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. خليك حذر في التعاملات المالية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد