الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على حساب الفيصلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وحقق الهلال الانتصار على الفيصلي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا، ليحصد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد ويتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.

وشهدت الجولة الأولى حتى الآن تحقيق 6 أندية الفوز، وهي الهلال والقادسية والاتفاق ونيوم والحزم والأهلي، بعدما حصد كل فريق 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي